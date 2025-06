Pernambuco é o 1º estado do Norte-Nordeste em transplantes renais

De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), Pernambuco é o quarto estado do Brasil em transplantes por milhão de habitantes

Conforme dados da Central de Transplantes de Pernambuco (CT-PE), foram realizados, entre janeiro e abril deste ano, 624 transplantes no estado (Foto: Divulgação/ SES-PE)

Pernambuco é o primeiro estado do Norte-Nordeste com o maior número de transplantes renais e o quarto do Brasil em procedimentos por milhão de habitantes, de acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT).

Conforme dados da Central de Transplantes de Pernambuco (CT-PE), foram realizados, entre janeiro e abril deste ano, 624 transplantes no estado. Caso esse ritmo se mantenha, a projeção do CT-PE é que o estado alcance 1.872 procedimentos até o final do ano, o maior número já registrado em 30 anos.

Ainda segundo a Central de Transplantes de Pernambuco, o estado está com uma taxa de 19,5 doadores por milhão de população (PMP), melhor índice desde 2018.

Além do aumento nas doações, o estado obteve uma redução na negativa familiar, que atualmente está abaixo dos 50%, meta projetada pelo CT-PE desde 2021.

“Com as políticas adotadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde de Pernambuco, finalmente temos expectativas de não só alcançar um equilíbrio entre os pacientes que entram na fila de transplantes e os que são transplantados, mas finalmente podermos ver uma redução na nossa lista de pacientes na fila de espera para um transplante de órgão e tecido”, destacou o coordenador da Central de Transplante de Pernambuco, André Bezerra.

No âmbito nacional, o Brasil registrou mais de 14 mil transplantes no primeiro semestre de 2025, superando os números do ano anterior.