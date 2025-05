Demolição de prédio que desabou parcialmente em Jaboatão é concluída

A demolição da estrutura do edifício Kátia Melo, no bairro de Piedade, foi feita como medida de segurança após risco de novo colapso

Edifício Kátia Melo, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes/Josué da Mata/Prefeitura de Jaboatão

A demolição do edifício Kátia Melo, que desabou parcialmente na última terça-feira (6), em Jaboatão dos Guararapes, foi concluída na manhã desta segunda-feira (12).

O trabalho, iniciado no sábado (10), foi executado por uma empresa contratada pela Prefeitura de Jaboatão, após a administração do condomínio alegar não ter condições financeiras para arcar com o serviço. Entulhos da estrutura ainda permanecem no local e devem ser removidos nos próximos dias.

Segundo a gestão municipal, a demolição foi necessária devido à instabilidade da parte da estrutura que resistiu ao colapso, o que representava risco iminente de um novo desabamento.

Por precaução, a Rua Joaquim Marquês de Jesus, onde o prédio estava localizado, segue interditada desde o dia do incidente. Imóveis vizinhos também foram evacuados, e a Defesa Civil ainda não divulgou quando os moradores poderão retornar para suas casas.



O edifício do tipo "caixão" possuía quatro pavimentos e 16 apartamentos, tendo sido construído há mais de 40 anos. Antes do desabamento, o prédio já havia sido interditado e estava vazio.

A Defesa Civil havia alertado sobre riscos estruturais, como rachaduras, abatimento do piso e movimentações na estrutura, dias antes do colapso. Moradores relataram que já vinham percebendo sinais de instabilidade, como portas emperradas e trincas nas paredes.

Na manhã do dia 6, por volta das 10h51, parte da estrutura do residencial veio abaixo. Cerca de uma hora antes, agentes da Defesa Civil estiveram no local para verificar se ainda havia pessoas nos apartamentos. Felizmente, não houve vítimas.



A Prefeitura de Jaboatão informou que segue monitorando a área e coordenando ações para garantir a segurança dos moradores da região. Um laudo definitivo sobre as causas do desabamento deverá ser divulgado após a remoção total dos escombros.