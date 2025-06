Cantor da Desejo de Menina tem liberdade concedida após pagar fiança de R$ 40 mil

Hênio Ferreira dos Santos, conhecido como Lenno, é vocalista da banda de forró Desejo de Menina (Foto: Reprodução/Instagram @oficial.lenno)

A Justiça de Pernambuco expediu um alvará de soltura em favor de Lenno Ferreira, cantor da Banda Desejo de Menina, preso na cidade de João Pessoa, na Paraíba, no último domingo (1°). O vocalista se envolveu em uma colisão de trânsito que deixou uma mulher de 33 anos morta, no último dia 5 de maio, na BR-116, em Santa Maria da Boa Vista (PE).

Procurado pelo Diario, o TJPE informou que Hênio Ferreira dos Santos, conhecido como Lenno, teve a liberdade provisória concedida mediante o cumprimento de pagamento de fiança no valor de R$ 40 mil, a ser realizado no prazo de 48h, suspensão da CNH e obrigação de manter atualizado o endereço residencial e os dados de contato telefônico, comunicando qualquer mudança no prazo de 48h.

Lenno era alvo de um mandado de prisão em aberto por homicídio culposo na direção de veículo automotor e de condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa, nas circunstâncias do sinistro ocorrido no Sertão. Após bater em uma van, ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Segundo o TJPE, a liberdade provisória de Lenno foi concedida após novas avaliações do caso.

“A liberdade provisória foi concedida após a avaliação de novos fatos sobre o acidente. Segundo Laudo da Polícia Rodoviária Federal, o investigado não apresentava sinais de embriaguez quando a equipe chegou ao local da ocorrência. A perícia sobre o acidente indicou, inicialmente, que pode ter havido culpa concorrente do outro condutor ao realizar manobra irregular do carro na via”, divulgou o TJPE mediante nota.

“Além disso, o investigado colaborou com as investigações até o momento e não se envolveu em novos incidentes. Diante desse novo cenário, o Ministério Público também se manifestou favorável à revogação da prisão em parecer entregue ao Judiciário nesta segunda (02/06)”, finalizou.

Relembre

De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma Ranger Rover, conduzida pelo cantor Lenno Ferreira, bateu na van de transporte alternativo que fazia a rota Petrolina-Santa Maria da Boa Vista, no Sertão, causando o seu capotamento.

Já o utilitário caiu em uma ribanceira. Lenno Ferreira sofreu leves escoriações, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. Sete pessoas que estavam na van ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde da região. Uma delas não resistiu e faleceu poucas horas depois.