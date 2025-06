Preso em João Pessoa, cantor da banda Desejo de Menina aguarda transferência para PE

Sinistro envolvendo van na BR-116, em Santa Maria da Boa Vista (PE), deixa uma pessoa morta e seis feridas. (/Reprodução/Rede social)

Vocalista da banda Desejo de Menina, Lenno, segue detido na Penitenciária Desembargador Flósculo Da Nóbrega (Roger) até que seja providenciada a sua transferência para o estado de Pernambuco. A prisão aconteceu na madrugada do domingo (1), e tem relação com um sinistro envolvendo uma van e o carro do cantor que vitimou fatalmente uma mulher de 33 anos.

A ordem de prisão foi expedida pela Vara Única da Comarca de Santa Maria da Boa Vista, Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e realizada por agentes da Polícia Militar após show no São Joãoguaribe, no bairro de Jaguaribe, no município de João Pessoa, Paraíba.

O mandado está relacionado a um sinistro ocorrido no dia 5 de maio, na BR-116, em Santa Maria da Boa Vista (PE).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o vocalista estaria dirigindo um carro de luxo que atingiu a traseira de uma van, provocando o capotamento do veículo.

Na ocasião, sete passageiros estavam na van. Uma mulher de 33 anos morreu no local.

O condutor do carro teve ferimentos leves, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado na ocasião.

O Tribunal de Justiça da Paraíba informa que após o cumprimento do mandado de prisão em João Pessoa/PB e aplicação das medidas administrativas, o vocalista Lenno foi conduzido para o sistema prisional Desembargador Flósculo Da Nóbrega (Roger), onde ficará à disposição da Justiça.



Relembre o caso

Um acidente envolvendo o carro do cantor da banda Desejo de Menina e uma van de transporte alternativo matou uma pessoa e deixou outras seis feridas em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (5).

De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma Ranger Rover, conduzida pelo cantor Lenno Ferreira, bateu na van de transporte alternativo que fazia a rota Petrolina-Santa Maria da Boa Vista, no Sertão, causando o seu capotamento.

Já o utilitário caiu em uma ribanceira. Lenno Ferreira sofreu leves escoriações, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado.

Sete pessoas que estavam na van ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde da região. Uma delas não resistiu e faleceu poucas horas depois.