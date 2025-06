Hemope abre seu arraial para doações de sangue da Campanha de São João

Fachada do Hemope (Divulgação)

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) já montou o seu arraial e lançou a Campanha de São João para ampliar o número de doações de sangue para o período de festas juninas. O objetivo da campanha é aumentar o estoque em pelo menos 10%.

A preocupação do Hemope é com o aumento de demanda por hemocomponentes nas emergências dos hospitais durante o período. “O São João é uma festa de aglomerações e de muitas viagens na estrada. Por isso, precisamos da doação. O processo é seguro, simples e todos podem ajudar”, explica a supervisora de captação de doadores da fundação, Josinete Gomes.

O início da campanha foi marcado por um arraial de São João com shows de Amauri Nascimento, Bárbara Aires e Gabriel, Cilene Menezes e Ed Carlos. Segundo o Hemope, foram registradas 220 doações no primeiro dia.

Haverá novas apresentações musicais nos dias 9 e 16 de junho, com a participação de Josildo Sá, Monique Carvalho, Trio Candeeiro do Mato, quadrilha Matutinho Dançante, Jorge Neto, Aninha e o Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.

“Essa ação do Hemope é essencial para conscientizar a população sobre a importância de doar sangue. O São João do Hemope é a prova de que doar sangue também pode ser um gesto de amor embalado por tradição, cultura e solidariedade”, destacou a presidente do Hemope, Raquel Santana.

Para fazer parte do arraial da solidariedade é só agendar o horário da sua doação pelo telefone 0800-081-1535 ou ir direto no próprio Hemope (Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças)

O horário de funcionamento é das 7h15 às 18h30, de segunda a sábado.