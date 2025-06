Esposa de MC Poze é investigada por lavagem de dinheiro para o CV

Vivi Noronha e Mc Poze do Rodo (Reprodução/Redes sociais)

Vivi Noronha, esposa do cantor MC Poze do Rodo, é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira (3). Segundo as investigações, empresas registradas em nome dela foram utilizadas para lavar cerca de R$ 250 milhões oriundos do tráfico de drogas e outras atividades criminosas comandadas pela facção Comando Vermelho.

Segundo a investigação, o grupo criminoso utilizava nomes de pessoas e empresas para maquiar a origem do dinheiro obtido de forma ilegal. Esses recursos, uma vez inseridos no sistema formal por meio das empresas ligadas a Vivi Noronha, eram reciclados e retornavam aos traficantes em forma de valores aparentemente legais. Parte desse montante teria sido destinada à compra de armamentos, drogas e ao financiamento da atuação do Comando Vermelho em comunidades do Rio de Janeiro.

A operação, no entanto, não está diretamente relacionada à prisão de MC Poze do Rodo, ocorrida na última quinta-feira (30). Embora sua soltura tenha sido determinada pela Justiça nesta segunda-feira (02), o cantor segue preso e deve ser liberado ainda na tarde de hoje (03).