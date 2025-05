Homem morre esmagado por portão de oficina na Zona Sul do Recife

Portão caiu sobre trabalhador (Redes Sociais )

Um homem morreu após ser esmagado por um portão de ferro de uma oficina na Zona Sul do Recife.



O caso aconteceu no fim da tarde de terça (27) e foi confirmado, por meio de nota divulgada nesta quinta (29) pela Polícia Civil.



Segundo informações divulgadas em redes sociais, a vítima, de 53 anos, tentava fechar o portão da oficina, na Imbiribeira, quando ocorreu o sinistro.



Imagens divulgadas em redes sociais mostram o portão tombado.



A vítima, identificada como Jaime, estava com dois colegas no momento da queda do portão.



Após o sinistro, 20 pessoas tentaram retirar o portão de cima do trabalhador.



O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife.



Ainda segundo informações divulgadas em redes sociais, Jaime era supervisor e tinha vindo de São Paulo para trabalhar na oficina.



O que diz a Polícia Civil



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando uma ocorrência de morte de um homem de 53 anos.

O fato foi registrado pela Central de Plantões da Capital.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos. As diligências já foram iniciadas e as investigações seguirão até a elucidação total dos fatos", acrescentou.