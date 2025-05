Idosa morre após ser atropelada no bairro do Ipsep

Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife (Divulgação)

Uma idosa de 75 anos foi vítima de atropelamento na madrugada de terça-feira (27), em frente ao Armazém Coral, no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife.

Maria Francisca da Silva tentou atravessar a via quando foi atingida por um carro Hyundai HB20.

De acordo com o condutor, a mulher teria corrido repentinamente para a pista e não houve tempo de desviar. Ele ainda realizou o teste do bafômetro, que apontou negativo para consumo de bebida alcoólica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar o socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Familiares de Maria Francisca da Silva informaram que ela apresentava um certo transtorno intelectual e morava sozinha, residindo próximo do local onde ocorreu o acidente.

A Delegacia de Boa Viagem registrou o caso. As investigações seguirão até a completa elucidação dos fatos.