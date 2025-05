Crise nas UTIS: 61 crianças estão na fila de espera por leitos no estado

Faltam leitos de UTIS infantis no Estado (Divulgação)

A Secretaria Estadual de Saúde e Pernambuco (SES-PE) informou que, até a noite de quarta (28), 61 crianças estavam na fila de espera por uma vaga em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.



No mesmo dia, o Estado decretou situação de emergência na rede pública de atendimento de saúde infantil.



A medida foi tomada por causa de superlotação.



As taxas de ocupação eram as seguintes: 89% na enfermaria pediátrica, 93% na UTI pediátrica e 100% na UTI neonatal.



Por meio de nota, a SES-PE disse "que todos os pacientes em espera continuam recebendo assistência especializada, com o acompanhamento de equipes multidisciplinares e suporte respiratório, conforme a necessidade individual de cada caso".



Leitos



A pasta disse, ainda, que, até a quarta, tinham sido abertos 253 novos leitos, em 2025, destinados ao tratamento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Assim, o estado passou a contar com 483 leitos exclusivos.



Na última semana, foram disponibilizados 31 novos leitos, distribuídos entre diferentes unidades de saúde: 11 no Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada; 10 no Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda; 5 no Hospital Otávio de Freitas, no Recife; e 5 no Hospital Dom Moura, em Garanhuns.



Ainda conforme a SES-PE, o sistema de regulação é dinâmico e sujeito a variações, em virtude do chamado “giro de leito”.



Esse processo envolve a logística e os cuidados necessários para a transferência de pacientes para unidades de maior complexidade.