Homem é preso por atear fogo e roubar placa de carros apreendidos

Suspeito foi levado para uma delegacia em Garanhuns (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de incendiar um veículo e furtar placas de automóveis apreendidos no pátio da delegacia de Homicídio e do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) de Garanhuns, no agreste. Os crimes aconteceram no domingo (25).

O suspeito, identificado como Jackson Cavalcanti de Siqueira, teria invadido o local e ateado fogo em um dos veículos, além de furtar pelo menos 15 placas de carros apreendidos.

Ao ser detido, o homem confessou ter cometido os crimes e que estava no local a mando de um traficante que está preso. A motivação seria uma resposta às operações policiais realizadas recentemente na região, caracterizando uma tentativa de intimidação ao trabalho das forças de segurança.

Jackson Cavalcanti passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.