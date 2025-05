Confundida com trans, mulher cis é agredida em academia de Boa Viagem

Antes da agressão, personal trainer Kely Moraes chegou a ser impedida de usar o banheiro feminino por ser confundida com mulher trans

CASO DE AGRESSÃO NA ACADEMIA SELFIT (REPRODUÇÃO)

Confundida com uma mulher trans, a personal trainer Kely Moraes foi impedida de entrar no banheiro feminino, xingada e agredida na academia Selfit, na Zona Sul do Recife. A Delegacia de Boa Viagem confirmou o registro de ocorrência constrangimento ilegal, vias de fato e ameaça, que vitimou duas mulheres de 26 e 45 anos.

De acordo com Kely, uma aluna da academia bloqueou o acesso ao banheiro da academia, alegando que ela não poderia utilizar aquele espaço: “Não é lugar para você”. E pediu para a personal mostrar a identidade.

O constrangimento aumentou quando um homem se juntou à aluna e disse que havia banheiro “inclusivo” no andar de baixo.

Além de personal trainer, Kely pratica fisiculturismo e, devido ao porte avantajado, já teria passado por outras situações constrangedoras, mas segundo ela, nunca algo tão violento. “Me senti ofendida, humilhada”, contou.

Em nota, a Selfit disse que “lamenta profundamente o episódio ocorrido na unidade Boa Viagem II, no último dia 26, e reitera que repudia qualquer ato de preconceito ou violência.”

Segunda a academia, assim que se iniciou a discussão “a equipe local agiu para conter os ânimos e garantir a segurança das pessoas envolvidas. As partes foram orientadas a formalizar o ocorrido às autoridades competentes e, desde então, a Selfit está à disposição para colaborar com as investigações”.

A Polícia Civil também emitiu nota confirmando o registro da ocorrência a instauração do inquérito policial:

“Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, no dia 26 de maio, por meio da Delegacia de Boa Viagem, uma ocorrência de constrangimento ilegal, vias de fato e ameaça, que vitimou duas mulheres de 26 e 45 anos. O fato aconteceu dentro de uma academia, na manhã desta segunda-feira. Foi instaurado inquérito policial. As diligências foram iniciadas imediatamente após a comunicação do fato e seguirão até a completa elucidação.”

Caso semelhante

Em dezembro de 2023, uma cliente de um restaurante foi agredida na fila do banheiro feminino ao ser confundida com uma mulher trans. O caso envolveu uma professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), identificada como Leilane.

O fato aconteceu no Guaiamum Gigante, em Parnamirim, na Zona Norte do Recife. O crime foi investigado como lesão corporal pela Polícia Civil.

Identificado como Antônio Fellipe Rodrigues Sarmento de Sá, o homem suspeito de agredir uma mulher de 34 anos num restaurante por pensar que ela era transexual, foi preso após prestar depoimento à polícia.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Diogo Bem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por lesão corporal e pela prática de transfobia, com base na Lei do Racismo.

Como foi

A vítima denunciou que o homem que a agrediu teria questionado o gênero dela.

Na nota, a polícia disse que a mulher de 34 anos foi agredida por um desconhecido e que ele teria perguntado “qual o seu sexo”.

"Ela informou que teria questionado a ele o motivo da pergunta e o autor teria nesse momento desferido um soco em seu rosto, quebrando o óculos que usava e lhe causando lesões”, afirmou a nota.

Também por nota, a Polícia Militar afirmou que equipes do 11º BPM foram acionadas pela Central para a ocorrência.