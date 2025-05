Homem é encontrado morto e com pernas amarradas por fios elétricos em Jaboatão

O caso aconteceu nesta segunda-feira (26) no bairro Comportas, em Jaboatão

O corpo da vítima foi levado para o IML (Foto: Romulo Chico/Arquivo DP)

Um homem identificado como Yago Antônio da Silva Oliveira, de 21 anos, foi encontrado com as pernas amarradas por fios elétricos no bairro de Comporta, em Jaboatão dos Guararapes. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26), na rodovia BR-101.

O corpo da vítima estava com diversas marcas de disparos de arma de fogo. O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

A cidade de Jaboatão também registrou um outro caso de violência na tarde de domingo (25), em Barra de Jangada. Um omem em situação de rua foi atingido por cinco tiros e socorrido pelo SAMU à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu.