Homem é preso por agredir ex-mulher e criança em Garanhuns

A Polícia Militar de Pernambuco deteve o homem em flagrante, por agredir com tapas, socos e empurrões a ex-mulher e uma criança. Caso aconteceu na noite deste domingo (25)

Caso foi registrado pela 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, no Agreste (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na cidade de Garanhuns, no Agreste, por agredir a ex-companheira, de 27 anos, com tapas, socos e empurrões, e uma criança, com um murro. O caso aconteceu na noite deste domingo (25).

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizou a prisão do suspeito. À PM, a mulher relatou que foi agredida fisicamente, e que sua filha, uma criança de idade não divulgada, também foi vítima das agressões. Ao tentar defender a mãe, a garota recebeu um soco na boca.

O agressor ainda tentou ameaçar as duas vítimas com uma arma, que foi constatada falsa pelos policiais. Ainda segundo a PM, o homem tentou reagir à prisão, mas foi detido e encaminhado à Polícia Civil.

Segundo informações extraoficiais, as agressões aconteceram em decorrência de uma discussão por conta de pensão alimentícia.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou o registro do caso pelos crimes de ameaça e lesão corporal, ambos por violência doméstica/familiar. Após a aplicação das medidas administrativas, o suspeito passou por audiência de custódia, e está à disposição da justiça.