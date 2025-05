Polícia recupera quase R$ 1 milhão roubado do Banco do Brasil

Cerca de R$947.345,00 foram encontrados dentro de baldes plásticos no interior de um veículo na BR-226, no município potiguar de Santa Cruz/RN

Dinheiro recuperado do Banco do Brasil pela PRF e PMRN (Divulgação/PRF)

Dinheiro roubado em arrombamento no Banco do Brasil em Cabrobó, Sertão de Pernambuco, é recuperado na BR-226, em Santa Cruz do Rio Grande do Norte, em ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN). A quantia recuperada na tarde de segunda-feira (26), foi de R$947.345,00.

A ocorrência foi flagrada durante uma vistoria da polícia a um automóvel Toyota Corolla bege, ocupado pela dupla de criminosos, no km 112 da BR-226, no município potiguar de Santa Cruz/RN. No veículo os agentes encontraram baldes plásticos com o dinheiro.

De acordo com informações da PM de Pernambuco, o furto aconteceu após a realização de obras no interior da agência, o que pode ter contribuído para a ação. O efetivo também não encontrou vestígios de artefatos explosivos nas imediações.

Os dois homens e o dinheiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil potiguar de Santa Cruz/RN para os procedimentos legais.

A ação contou com a integração das forças de segurança dos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte para repressão à criminalidade interestadual e proteção do patrimônio.