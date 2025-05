Operação de transporte de pás eólicas paralisa BR-101 nesta terça (20)

A partir das 5h desta terça (20), o trecho do km 70 da BR-101, no Curado, será interditado por 30 minutos

Escolta do transporte das pás eólicas(Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) retoma nesta terça-feira (20) a escolta das carretas que fazem o transporte das pás eólicas em direção ao Sertão de Pernambuco. Entre as 5h e 5h30, haverá a interdição no km 70 da BR-101, no Curado, para a travessia do comboio em direção à BR-232.

A primeira operação da escolta aconteceu no último domingo (18). Havia a previsão de realizar o percurso na quinta e sexta, mas a ação foi adiada devido às chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife.

O percurso teve início às 6h25 da manhã, no Km 94 da BR 101, no Cabo de Santo Agostinho, e às 7h o comboio com três pás eólicas chegou ao Km 70 da BR 101, no Curado. A travessia em direção à BR 232 durou cerca de 15 minutos e foi concluída sem grande impacto ao trânsito.

Em seguida, a escolta seguiu pela rodovia até chegar às 13h30 no Km 278 da BR 232, em Sertânia, onde as carretas ficaram estacionadas para seguir viagem por uma rodovia estadual em direção à Paraíba.

As pás serão instaladas no parque eólico do município paraibano de Nova Palmeira, mesmo destino do transformador gigante que passou pela BR 101.