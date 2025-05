PRF inicia Operação Dia do Trabalho em Pernambuco nesta quarta (30)

/Divulgação/PRF

A Operação Dia do Trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais de Pernambuco estará em ação a partir dos primeiros minutos desta quarta-feira (30). Ações de segurança viária serão intensificadas até o final do domingo (04), para prevenir a violência no trânsito durante o feriado prolongado. Na Região Metropolitana do Recife haverá uma operação de escolta do transformador gigante de energia eólica que segue em direção a Paraíba, nos dias 1, 2 e 5 de maio.





A operação Dia do Trabalho terá como foco coibir comportamentos imprudentes que colocam em risco a vida de quem utiliza as rodovias federais. As equipes irão reforçar a fiscalização da embriaguez ao volante com o uso de bafômetro, do excesso de velocidade com radares portáteis e do uso irregular de motocicletas. O motorista também deve ficar atento ao uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças.





As ações de combate ao crime contarão com o apoio dos Grupos de Patrulhamento Tático e do Núcleo de Operações Especiais da PRF para levar mais segurança a quem vai viajar nesse período. As equipes buscam evitar assaltos, porte ilegal de arma, receptação de veículos roubados, tráfico de drogas e contrabando.





Recomendações





Faça uma revisão prévia no veículo antes de iniciar a viagem;





Verifique a validade da documentação do veículo e da carteira de habilitação. O licenciamento 2024 deve estar em dia;





Mantenha uma distância segura dos outros veículos para evitar colisões traseiras;





Respeite os limites de velocidade de cada trecho, principalmente ao se aproximar de áreas urbanas;





Em caso de emergência, acione a PRF pelo 191.