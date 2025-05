Ong realiza seminário contra violência infantojuvenil na Mata Norte

A ideia do evento é desenvolver a conscientização e o fortalecimento das redes de proteção às crianças e adolescentes (Marcio Ribeiro/ONG Giral)

A ONG Giral realiza, nesta terça-feira (27), na sede da organização, em Glória de Goitá, na Mata Norte de Pernambuco, a sexta edição seguida do Seminário Educar para Proteger: Rompendo o Silêncio, que busca promover o debate sobre a realidade da violência vivida por crianças e adolescentes

A ideia do evento é desenvolver a conscientização e o fortalecimento das redes de proteção às crianças e adolescentes, abordando estratégias de prevenção, educação e atendimento às vítimas de abuso e exploração sexual.

O seminário contará com exibição de vídeos com campanhas contra o abuso e exploração sexual, painéis sobre proteção da criança e do adolescente, além de apresentações culturais do Projeto Meninas e Meninos da Alegria em Movimento.

Realidade da violência infantojuvenil

De acordo com dados do Atlas da Violência 2025, divulgado este mês, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada hora, 13 crianças e adolescentes são vítimas de violência física, psicológica ou sexual no Brasil.

Ainda de acordo com os dados, em 2023, foram registrados 115.384 casos, representando um aumento de 36,2% em relação ao ano anterior.

Violência infantojuvenil nas rodovias federais em Pernambuco

De acordo com a edição 2023/2024 da cartilha do Projeto Mapear, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou ao longo das rodovias federais que cortam Pernambuco, 812 pontos com potencial risco para a ocorrência de exploração sexual infantojuvenil.

De acordo com o levantamento, os municípios pernambucanos que figuram como os mais críticos são Gravatá, Garanhuns e Bezerros, no Agreste, além de Serra Talhada e Petrolândia, no Sertão.

Estabelecimentos como postos de combustíveis, bares, pontos de alimentação e locais de hospedagem estão entre os locais de maior vulnerabilidade para esses casos de exploração sexual infantojuvenil.

Programação do Seminário Educar para Proteger: Rompendo o Silêncio



Exibição de vídeo

Campanha Contra o Abuso e Exploração Sexual e Diagnóstico

Roteiro: Agamenon Porfírio (jornalista)

Edição: Márcio Cruz Ribeiro (videomaker da Giral)

Mesa 1: Autoproteção

Painel 1: Proteção da criança e do adolescente

Giselly Pereira — Chefe da Unidade de Articulação Social, Escuta Especializada e Prevenção da UNIAT/DPCA

Painel 2: Educação de gênero/Educação positiva: iluminando mentes, protegendo corpos

Fernanda Paes — Professora de Direito, Consultora Jurídica e membro da Comissão em Defesa da Pessoa com Autismo da OAB/PE (Vitória de Santo Antão).



Apresentação cultural

Projeto Meninas e Meninos da Alegria em Movimento

Mesa 2: Fluxo de Atendimento

Painel 3: Fluxo de atendimento: agir, notificar e proteger

Deborah Rodrigues — Assistente social da ONG Giral