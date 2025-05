Motociclista tem o braço decepado e morre em acidente com carro na Mata Sul

A vítima pilotava uma motocicleta Honda vermelha quando colidiu de frente com um veículo Saveiro de cor cinza

Veículos do IML (Instituto de Medicina Legal) de Palmares (Reprodução/SDS)

Um jovem teve um dos braços decepados e morreu após um grave sinistro de trânsito na rodovia PE-96, nas imediações do bairro Água Mineral, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco, na noite desta segunda-feira (26).

Identificado como Matheus Portela Coutinho, de 22 anos. A vítima pilotava uma motocicleta Honda vermelha quando colidiu de frente com um veículo Saveiro de cor cinza.

Com o impacto, o condutor teve um dos braços decepado e morreu no local, antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar a cena do acidente.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica também estiveram no local para realizar a perícia técnica.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares e um inquérito policial foi instaurado.