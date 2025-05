Adolescente morre ao cair de ônibus enquanto pegava "bigu", em Piedade

A vítima tinha 15 anos e caiu do veículo em movimento no bairro de Piedade, em Jaboatão

O jovem morreu no local do acidente (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um adolescente de 15 anos morreu após cair de um ônibus por pegar “bigu” na noite de domingo (25), no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. No momento do acidente, o jovem estava pendurado na porta do veículo, que estava em movimento.

O acidente aconteceu na Avenida José de Souza Rodovalho, por volta das 22h, e envolveu um ônibus da empresa Borborema que fazia a linha 062 - Jardim Piedade. O veículo já havia finalizado o itinerário e estava se deslocando para a garagem quando o jovem se pendurou e caiu.

Por meio de nota, a Borborema lamentou o ocorrido e informou que enviou uma equipe para o local, além de ter acionado órgãos de socorro. A empresa destacou que está em contato com a família da vítima, que não teve o nome divulgado.

"A empresa se solidariza com os amigos e parentes do jovem e informa que vai colaborar com as investigações das autoridades competentes sobre o caso", destacou a Borborema.

A prática de “surfar” ou pegar “bigu” nos ônibus é proibida em Pernambuco pela Lei nº 1366/2023, que prevê multa de R$ 1 mil a R$ 100 mil. Quando foi proposta, a lei causou polêmica entre os rodoviários, uma vez que, segundo a classe, colocaria sobre os motoristas a responsabilidade de retirar o infrator do veículo. Caso o autor da infração não atenda ao pedido para descer do veículo, as autoridades policiais podem ser acionadas.

Usuários do transporte público podem fazer denúncias através do 190. Além disso, o Grande Recife Consórcio disponibiliza a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.