Corpo de menino de 8 anos é desaparecido encontrado com picadas de abelha

O corpo de Walisson foi levado para o IML (Foto: Reprodução)

O corpo de um menino de 8 anos que estava desaparecido desde sexta-feira (23) foi encontrado na tarde do domingo (25), no Açude de São Miguel, do município de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. O corpo de Walisson Nascimento Vilazio foi encontrado com diversos ferimentos compatíveis com picadas de abelha.

A criança desapareceu na sexta quando saiu para brincar com amigos e equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal fizeram rondas no local para encontrá-la.

A Polícia Civil registrou o caso como “morte a esclarecer” e o corpo de Walisson foi encmainhado para o Instituto Médico Legal.

Entre os principais sintomas que uma picada de abelha pode cauar estão: dor aguda e ardente no local da picada; descoloração da pele ao redor da picada; inchaço na área afetada e coceira na pele. Além disso, caso a pessoa seja pucada diversas vezes, pode desenvolver náuseas, vômitos, diarreia, febre e tontura.