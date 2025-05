Acidente na PE-160 deixa um morto e sete feridos

Sinistro de transito na PE-160, na divisa entre Jataúba e Santa Cruz Capibaribe/Reprodução/redes sociais

Um grave acidente entre dois carros foi registrado na rodovia PE-160, entre Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco

A colisão aconteceu no domingo (11), Dia das Mães, entre um Volkswagen Gol e uma Toyota Bandeirante azul, que fazia transporte alternativo de passageiros.

De acordo com a perícia, o acidente foi agravado por um buraco no acostamento. O condutor da Toyota tentou desviar para evitar a colisão frontal, mas o veículo caiu no buraco, capotou várias vezes e só parou na vegetação às margens da pista.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), cerca de oito pessoas estiveram envolvidas no acidente, quatro delas apresentavam apenas escoriações leves, uma menina de 10 anos, foi avaliada e liberada no local.

Duas mulheres, de 32 e 72 anos, foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz do Capibaribe, conscientes e estáveis.

Uma mulher de 33 anos foi a óbito no local do acidente.

As causas do acidente seguem sendo investigadas.