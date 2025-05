Taxistas são flagrados brigando com faca e revólver em Goiana

O crime aconteceu por volta das 14h de quarta (21) (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo feito por uma câmera de segurança flagrou uma briga entre dois taxistas da cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O caso aconteceu na quarta-feira (21) quando um dos profissionais ameaçou um colega com uma faca. O taxista ameaçado puxou um revólver na ocasião.

Na gravação é possível ver quando um taxista se aproxima do colega que está sentado em um barquinho em uma calçada. Ele aponta o dedo e fala alto com o colega e logo em seguida puxa uma faca. Como reação, o taxista que estava sentado sai correndo e aponta um revolver.

A confusão teria sido motivada por disputa de passageiros. A briga aconteceu no meio da rua e assustou as pessoas que passavam pelo local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso ganhou repercussão nesta sexta-feira (23).

A situação é investigada pela Polícia Civil, que apura a identidade dos envolvidos e possíveis crimes, como ameaça e porte ilegal de arma.