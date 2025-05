Criminosos arrombam e furtam igreja em Caruaru

Criminosos levaram diversos itens de valor da igreja (Foto: Reprodução)

Uma igreja católica localizada no bairro Maria Auxiliadora, em Caruaru, no Agreste, foi alvo de um furto nesta semana. O crime aconteceu por volta das 23h de terça-feira (20) e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram quando dois criminosos se deslocam até a igreja, arrombam o local e furtam objetos como mesa de som, caixa de som, ventilador, entre outros. Um Boletim de Ocorrência foi registrado em uma delegacia da cidade e a Polícia Civil busca identificar os suspeitos.

Igrejas são alvos frequentes de crimes

Um caso semelhante ocorreu no Recife em março deste ano quando dois homens furtaram a máquina condensadora do ar-condicionado da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, também conhecida como Igreja do Pina, na Avenida Herculano Bandeira, Zona Sul do Recife. Um dos suspeitos foi preso pela Polícia Militar.

Em abril, um homem que havia invadido uma igreja no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital, para furtar foi preso em flagrante. Ele contou às autoridades que desistiu do furto após não achar nada de “interessante” no local. O suspeito foi detido com um cadeado, três facas e dois pedaços de ferro em uma bolsa.