Mulher tem carro roubado enquanto buscava amiga e bebê no Recife

O crime aconteceu por volta das 6h no bairro de Cajueiro. O bebê e as outras vítimas estão bem

O crime aconteceu por volta das 6h desta sexta (23) (Foto: Reprodução)

Uma mulher que estava indo buscar em casa uma amiga para levá-la junto com um bebê para uma consulta pediátrica foi assaltada na manhã desta sexta-feira (23) no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife. Na ocasião, um carro foi levado.

O crime aconteceu por volta das 6h quando a motorista estava aguardando a amiga e o filho dentro do carro. Os criminosos passam em um carro e dão ré para abordar a vítima. Eles apontaram uma arma e mandaram o motorista descer do veículo.

O crime foi registrado por câmeras de segurança de uma das residências e mostram o momento em que os criminosos abordam a motorista. Neste momento, a mãe da bebê estava descendo as escadas da casa onde mora para encontrar com a amiga.

Somente este ano, 1.232 veículos foram roubados no Recife entre janeiro e abril deste ano, segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE). Na Região Metropolitana os números sobem para 1.356.