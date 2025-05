Pânico na Torre: assaltante em fuga bate em veículos e escapa no rio

Assalto com batida na Torre (Reprodução/Rede social)

O bairro da Torre viveu uma cena de filme de ação na noite desta quarta-feira (21). O roteiro real incluiu roubo de um veículo, perseguição da polícia, batidas em carro e moto em meio ao trânsito, com o criminoso fugindo a pé, de arma na mão, até pular nas águas do Rio Capibaribe.

De acordo com informações da PM, policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) foram acionados para uma ocorrência de roubo de um carro, um Hyundai HB20, na noite da quarta.

Pouco depois, o veículo foi localizado, mas o suspeito não obedeceu à ordem de parada dada pelos policiais e partiu em disparada, pegando a contramão da avenida José Bonifácio, próximo ao Carrefour.

A HB20 se chocou contra um motociclista e, logo após, bateu de frente com outro carro. “Ele saiu do carro armado e saiu correndo pela avenida. No meio de tanto terror, eu ainda ouvir dois tiros. Fiquei dentro do carro por 5 minutos, em choque”, contou a motorista do veículo acidentado, na rede social. “Estou bem e o motoqueiro, também. Um livramento”.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) comunicou que o motociclista, de 45 anos, foi retirado do local antes da chegada da equipe. A moto ficou destruída, debaixo da HB20.

O assaltante, que havia saído do veículo pela janela, correu a pé, de arma em punho, e, nas proximidades da Ponte Parnamirim, fugiu se jogando no Rio Capibaribe.

Em nota, a “Polícia Civil de Pernambuco informa que as investigações seguem em andamento”.

Na manhã desta quinta (22), ainda havia muito óleo na avenida e os carros tiveram bastante dificuldade para passar pelo local. A CTTU precisou desviar o trânsito.