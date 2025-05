Ferido, suspeito de matar vigilante em assalto a loja é preso em UPA

/Foto: Balanço Geral Manhã

Policiais militares do 26º Batalhão prenderam, nesta terça-feira (29), o principal suspeito de matar um segurança durante um assalto a uma loja de utilidades na PE-35, no Centro de Igarassu, Região Metropolitana do Recife.

O homem foi localizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz de Rebouças, apresentando sangramento no pé direito e diversos ferimentos no rosto e na mão — lesões compatíveis com a luta corporal travada no local do crime.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como latrocínio — roubo seguido de morte.

A vítima fatal foi identificada como Franklin Cavalcante da Silva Júnior, de 32 anos, que atuava como segurança da loja. Ele foi atacado com golpes de faca após surpreender o invasor escondido no banheiro do estabelecimento. Um segundo funcionário, de 18 anos, também ficou ferido e precisou ser socorrido com um corte profundo na mão esquerda. O crime ocorreu após o disparo do alarme da loja, por volta da meia-noite. A equipe de segurança foi acionada e, ao chegar ao local, notou ruídos estranhos vindos dos fundos. Durante a inspeção, Franklin entrou na área interna e acabou confrontando o criminoso. Após o ataque, o suspeito conseguiu fugir, mas antes cortou a fiação das câmeras de segurança e do sistema de alarme, tentando apagar os rastros da invasão. Apesar disso, três armas brancas foram encontradas na cena do crime: uma faca, um facão e um punhal. O material foi apreendido e será periciado. As imagens das câmeras de segurança, mesmo com o sistema danificado, também serão analisadas. Uma das vítimas será chamada para realizar o reconhecimento formal do suspeito. O delegado Sérgio Ricardo está à frente das investigações, que seguem em andamento. O inquérito já foi instaurado e outras diligências estão sendo feitas para confirmar a participação do homem detido e apurar se há envolvimento de outros suspeitos na ação criminosa.