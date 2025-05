Acusado de latrocínio de turista carioca é condenado a 26 anos de prisão

Tribunal de Justiça de Pernambuco - TJPE/Divulgação/TJPE

O réu Edvá Alexandre da Silva foi condenado pela 13ª Vara Criminal do Recife, a pena de 26 anos e 3 meses de reclusão pelo roubo qualificado que causou a morte do turista carioca Talles do Couto Lemgruber Kropf, nesta segunda-feira (12).

O latrocínio (roubo qualificado seguido de morte da vítima) está previsto no Art. 157, §3º, II, do Código Penal.

De acordo com a sentença estabelecida, o infrator deverá pagar uma indenização de R$200mil à família do turista, acometido pelo crime. Além de quitar uma multa de 229 dias, que segundo o Código Penal, art.49, parágrafo 1º, equivale a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

A morte do carioca Talles do Couto Lemgruber kropf aconteceu no carnaval, no dia 14 de fevereiro de 2024, na avenida Engenheiro Domingos Ferreira, bairro da Boa Vista, zona sul do estado.

A decisão da pena ao réu foi declarada pelo juiz de direito Roberto Jordão de Vasconcelos, que também negou a Edvá o direito de recorrer em processo em liberdade, ou seja, a decisão é pela manutenção e sua prisão preventiva.

O caso de latrocínio

Segundo a denúncia registrada pelo Ministério Público de Pernambuco, Talles Couto foi surpreendido pelo suspeito na avenida Domingos Ferreira, após sair de um estabelecimento comercial.

Durante o assalto, o réu feriu o turista carioca com um golpe de faca do lado esquerdo do peito.

Talles chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Socorro (UPA), localizada na Imbiribeira, mas não resistiu à gravidade do ferimento e veio a óbito em decorrência de uma “hemorragia decorrente de traumatismo penetrante de tórax produzido por instrumento perfuro cortante”, segundo a perícia científica.