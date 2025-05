Chuva deixa moradores do Cabo de Santo Agostinho com água no pescoço

Água bate no pescoço em inundação no Cabo de Santo agostinho (Reprodução/Instagram)

Debaixo de água, com casas inundadas, bairros e ruas tomadas e moradores se arriscando com água no pescoço. Essa foi a situação dos moradores do Cabo de Santo Agostinho que registraram a manhã caótica nos bairros da cidade, nesta quarta-feira (21).

Em vídeos registrados por moradores nas redes sociais é possível identificar a situação dos bairros de Engenho Serraria, Pontes dos Carvalhos, Charneca e Enseada dos Corais, que passaram boa parte da manhã debaixo de água. localidade que esteve debaixo de água.

Até o começo da manhã desta quarta-feira, a cidade havia acumulado 157,7mm de água, nas 24h anteriores, segundo a Apac.