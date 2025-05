Quarta-feira de chuvas e transtornos na Região Metropolitana do Recife

Deslizamento de barreira, queda de árvores e alagamentos fazem parte dos transtornos presentes no Recife e Região Metropolitana

Chuvas devem continuar até sexta, diz Apac (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Nas primeiras horas desta quarta-feira (21), a Região Metropolitana do Recife foi castigada com as fortes chuvas. Deslizamentos de barreiras, queda de árvores e alagamentos assustaram os moradores.

Até o momento, já foram notificados 21 pontos de alagamentos espalhados pelo Recife e Região Metropolitana.

São eles:

Túnel Felipe Camarão - Boa Viagem



Av. Mal. Mascarenhas de Moraes , em frente a loja Magazine Luiza / sentido subúrbio



Estrada dos Remédios, próximo à Estrada do Bongi - Afogados



Rua Visconde de Pelotas, sob o pontilhão - Afogados



Rua Pereira da Costa x Av. Eng. Domingos Ferreira - Pina



Avenida Recife x Av. João Cabral de Melo Neto - Sentido aeroporto



Av. Eng. Abdias de Carvalho x Av. do Forte - sentido Centro - Praça da CHESF



Av. Bernardo Vieira de Melo, em Candeias



Av. Mascarenhas de Morais x Rua Noruega, sentido Estrada da Batalha



Av. Abdo Cabus em Candeias



Viaduto de Prazeres



Av. Castelo Branco em Candeias, sentido Barra de Jangada



R. Nossa Senhora do Loreto na esquina com a R. Ilhéus, em Jardim Piedade



R. Aracatu, em Piedade



R. João Fragoso de Medeiros, em Candeias



R. Bandeirantes, em Candeias



R. Major Médico Vicente Fonsêca de Matos, esquina com a Hermano de Barros e Silva, em Candeias



R. do Canal, em Candeias



Av. Dr. José Rufino - Recife



Av. Antônio de Goes - Pina



Av. Enseadas dos Corais - Cabo de Santo Agostinho

Também foram notificadas duas quedas de árvores em Casa Amarela e no Cabo de Santo Agostinho, além de dois deslizamentos de barreiras sem vítimas fatais em Ipojuca e no Cabo do Santo Agostinho.