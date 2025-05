Quatro rios de Pernambuco atingem cota de alerta de inundação

A cota de alerta foi atingida pelos rios Amaraji, Jacuípe, Tapacurá e Capibaribe (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Quatro rios do estado de Pernambuco atingiram a cota de alerta de inundação, de acordo com dados divulgados pelo monitoramento hidrológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), nesta quarta-feira (21).

Na Zona da Mata Sul do Estado, o Rio Amaraji atingiu a cota de alerta de inundação nos pontos de monitoramento localizados nas cidades de Ribeirão, Amaraji e Gameleira. O Rio Tapacurá, em Vitória de Santo Antão, também atingiu a mesma cota.

O Rio Jacuípe, em Jacuípe-AL, também atingiu a cota de alerta. A própria cidade de Jacuípe, além de Santa Terezinha, em Água Preta, na Mata Sul pernambucana, têm possibilidades de inundação.

Na Região Metropolitana do Recife, o Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, também atingiu a cota de alerta. Além de São Lourenço da Mata, os municípios de Camaragibe e Recife também têm a possibilidade de inundação com a continuidade da chuva.

No início da manhã desta quarta-feira (21), a APAC divulgou que o Rio Ipojuca havia atingido cota máxima de inundação nas proximidades do Engenho Maranhão, em Ipojuca, na Mata Sul do Estado.

A Apac e a Defesa Civil do Estado permanecem monitorando o volume dos rios e podem modificar o aviso caso necessário.