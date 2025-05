Árvore desaba sobre dois veículos na Reserva de Saltinho, em Tamandaré

Árvores cai sobre veículos na Reserva de Saltinho (Reprodução/Rede social)

As fortes chuvas que caem na Zona da Mata Sul desde a noite da terça-feira derrubaram uma árvore grande na Reserva de Saltinho, no município de Tamandaré, no litoral sul do estado, na manhã desta quarta (21).

A árvore atingiu um caminhão e uma van que trafegavam pela PE-060. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram acionadas para realizar a remoção da árvore e liberar o tráfego. Não registro de feridos.

O trecho da Reserva de Saltinho, cortado pela PE-060, apresenta riscos neste período de muita chuva, segundo a Defesa Civil. Ela orienta os motoristas, sempre que possível, a buscarem rotas alternativas durante o inverno.