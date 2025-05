Rio Ipojuca com risco de inundação na Zona da Mata Sul

Segundo a Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac) o rio atingiu sua cota máxima nas proximidades do Engenho Maranhão

Alerta de transbordamento Rio Ipojuca (Reprodução/Apac)

O plantão da Agência Pernambucana de Água e Clima publicou alerta da possibilidade de inundação do rio Ipojuca.

De acordo com o alerta da Apac, o município de Ipojuca corre risco de ser afetado pelo extravasamento do rio, que atingiu a sua cota de máxima de inundação nas proximidades do Engenho Maranhão.

A Apac e a Defesa Civil seguem monitorando a área.