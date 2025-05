Recife registra em 4 dias mesmo volume de chuva dos últimos seis meses de 2024

Cidade do Recife está em estado de atenção (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

As chuvas que voltaram a atingir o Grande Recife, desde a noite desta terça (20), alcançaram um nível crítico. As precipitações registraram, entre os dias 14 e 18 de maio, 274 milímetros apenas no Recife. A quantidade é mesma dos últimos seis meses de 2024. Os números foram informados pelo prefeito do Recife, João Campos, nesta quarta (21).

Explicação meteorológica

Aparecida Fernandes, porta-voz da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), explicou, nesta quarta (21), em entrevista à TV Guararapes, quais as razões das chuvas intensas recentemente.

“O mês de maio é o mês de transição do período mais quente e seco para o período chuvoso aqui no litoral. Estávamos com altas temperaturas, o mês de abril, o início de maio foi muito quente. Essa temperatura, esse calor, ele fica na atmosfera. E quando vem um sistema meteorológico que traz bastante umidade, instabilidade, faz com que essa chuva seja mais intensa”, disse.

Aparecida também orientou que a população fique atenta pela segurança em momentos muito chuvosos.

“A APAC já enviou ontem um aviso, quando a gente vê o aviso de cor laranja, que é um aviso de atenção, então já é um aviso preocupante, já decorrentes de chuvas de intensidade moderadas e pontualmente fortes, então em algumas localidades essas chuvas são mais fortes. Por exemplo, Cabo foi que mais choveu, mas ainda tem chuvas para entrar agora durante o período da manhã. Então, tem que se preocupar realmente quando a gente envia o aviso, já se preocupar com a sua segurança”, pontuou.

Recife

Ainda de acordo com o prefeito João Campos, a cidade do Recife está em estado de atenção, cuja principal preocupação é retirar dos locais de risco as pessoas que moram em áreas de morro.

“Nesse momento tem um grande núcleo de chuva passando pela cidade, pela região metropolitana, especialmente na área mais ao sul. A gente tem um trabalho permanente do COP, com um plano de contingência. Os abrigos estão em funcionamento nesse momento. O foco é na área de morro, as áreas alagadas. O nosso foco principal é as pessoas que estão na área de risco”, explicouoprefeito.

Em 12h, foram registradas chuvas que chegaram a 50mm no pluviômetro de Lagoa Encantada, fortemente concentradas nas últimas 3h. No mês de abril inteiro, choveu 78mm. A Defesa Civil do Recife recomendou o deslocamento apenas em caso de necessidade. Desde as 18h de ontem, a corporação recebeu 12 chamados, entre pedidos de vistorias e colocação de lonas plásticas. O pico da maré será às 10h53, com 1,97m.