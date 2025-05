RECIFE

Recife retoma serviços não essenciais na tarde desta quarta (21)

Aulas da educação municipal do Recife também foram liberadas, mas apenas as creches devem funcionar, já que professores da rede estão em greve. Serviços não essenciais do município seguem normalmente no período da tarde

Nicolle Gomes

Publicado: 21/05/2025 às 13:11