Chuva deixa Recife em estágio de atenção e suspende aulas

Segundo prefeitura atividades não essenciais foram canceladas nesta quarta (21) e as pessoas devem evitar deslocamentos opor causa da chuva

Chuva alagou rua da Zona Sul do Recife (Foto: Cortesia )

Por causa das chuvas das últimas horas, o Recife está em estágio de atenção, na manhã desta quarta (21).



Com isso, as aulas na rede municipal de ensino e as atividades não essenciais estão suspensas de manhã.



Os comunicados foram postados nas redes sociais da administração municipal.



A prefeitura informou, ainda, que a população deve seguir a orientação da Defesa Civil.

Ainda segundo a prefeitura, a população deve evitar fazer deslocamentos enquanto durar o estágio de alerta.



Em caso de problemas, é necessário ligar para o telefone 0800m 0813400. A ligação é gratuita.