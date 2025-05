Inmet: 72 municípios do estado estão em nível máximo de chuva

Além das cidades com bandeira vermelha, quase todo o restante de Pernambuco também apresenta riscos com bandeiras amarela e laranja

Previsão do Inmet para 21mai2025 (Reprodução/Inmet)

De acordo com o Instituto Nacional Meteorológico (Inmet), 72 municípios de Pernambuco estão em nível máximo de alerta, com risco de acúmulos de água superiores a 100mm.

Eles fazem parte da Zona da Mata Norte, Região Metropolitana, Zona da Mata Sul e parte do Agreste. São elas:

Abreu e Lima, Agrestina, Água Preta, Aliança, Altinho, Amaraji, Araçoiaba,Barra de Guabiraba, Barreiros, Belém de Maria, Bezerros, Bom Jardim, Bonito, Buenos Aires, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Camocim de São Félix, Campestre, Camutanga, Carpina, Caruaru, Catende, Chã de Alegria, Chã Grande, Condado, Cortês, Cumaru, Cupira, Escada, Feira Nova, Ferreiros, Gameleira, Glória do Goitá, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Itapissuma, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jacuípe, Jaqueira, João Alfredo, Joaquim Nabuco, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Maraial, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Palmares, Panelas, Passira, Paudalho, Paulista, Pedras de Fogo, Pombos, Primavera, Quipapá, Recife, Ribeirão, Rio Formoso, Sairé, Salgadinho, São Benedito do Sul, São Joaquim do Monte, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, Sirinhaém, Tamandaré, Timbaúba, Tracunhaém, Vicência, Vitória de Santo Antão e Xexéu.

Além desses, o mapa do Inmet cobre ainda parte do Agreste com a bandeira laranja, que indica acúmulos de água de até 100mm.

E uma enorme faixa, que compreende parte do Agreste e quase todo o Sertão, com a bandeira amarela, ou risco de acúmulo de água até 50mm.