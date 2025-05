Dois seguranças são assassinados em um forró na Mata Norte

Homem, que teria sido expulso de uma festa, matou os seguranças do local com disparos de arma de fogo

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as denúncias do crime. /Foto:Arquivo/PCPE

Dois homens foram mortos em um forró na Chácara Dornelas na cidade de Vicência, Zona da Mata Norte, na manhã de domingo (18). O caso foi registrado pela 11ª Delegacia Seccional de Goiânia.

Um homem identificado como Sidney Luiz do Nascimento, de 39 anos, teria sido expulso do local. Em seguida o suspeito foi até sua residência, pegou uma arma e voltou à Chácara.

No local, as vítimas Abraão Vieira de Aguiar, de 24 anos, e José Lucas Domingues da Silva, de 29, que faziam a segurança da festa, foram surpreendidos pelos disparos.

Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram. O suspeito fugiu.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as denúncias do crime. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML) em Santo Amaro, região Central do Recife.