Homem perde o controle da moto e morre em acidente em Catende

Homem teria se desequilibrado da moto após supostamente ter se assustado com movimentação na rua. A vítima do acidente foi identificada como Albérico Luciano Cardeal da Silva.

Acidente de moto em Catende deixa vítima fatal./Reprodução/Redes Sociais

Na noite do último sábado (17), um homem morreu em um acidente de motocicleta, na Rua Nicomende Sereno, na cidade de Catende, que fica na Mata Sul de Pernambuco. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o motorista conduzia o veículo quando parece se assustar com a movimentação de um pedestre e perde o controle da direção.

A vítima, identificada como Albérico Luciano Cardeal da Silva, bateu a cabeça e morreu no local. O corpo foi periciado pelo Instituto de Criminalística e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares.

Procurada pela redação do Diario, a Polícia Civil de Pernambuco informou que já registrou o caso por meio da Delegacia de Palmares. Segundo a nota oficial da instituição, a vítima tinha 35 anos e foi encontrada sem vida ao lado da moto, em via pública. As diligências seguem até a elucidação do caso.