Três homens da mesma família são assassinados em Caruaru

O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora das Dores, na calçada da casa de uma das vítimas, identificada como David Manoel da Silva. /Redes Sociais

Dois irmãos e um primo foram executados a tiros na noite da última sexta-feira (16), em Caruaru, no agreste de Pernambuco. O triplo homicídio aconteceu por volta das 22h30, no bairro Nossa Senhora das Dores, onde morava uma das vítimas, identificada como David Manoel da Silva, de 24 anos. Seu irmão, Eduardo Manoel da Silva, de 21 anos, e o primo deles, Fernando José da Silva, de 30 anos, também foram alvejados na ocasião.



De acordo com familiares, os três estavam sentados na calçada da casa de David Manoel da Silva, quando os dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção ao trio. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Procurada pela redação do Diario, a Polícia Civil de Pernambuco informou que já registrou o crime, por meio da delegacia de Caruaru, e que as diligências seguem até o esclarecimento do crime. Até o momento, não se sabe quais foram as motivações do homícidio.