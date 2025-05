Operação conjunta em Pernambuco combate organização criminosa com atuação no Nordeste e Centro-Oeste

Organização criminosa alvo de operação conjunta exercia forte influência em Camaragibe, com ramificações em São Lourenço da Mata, Recife e Carpina, além de conexões com Paraíba e Mato Grosso

Duas mulheres foram presas com drogas durante a operação./Foto: Reprodução/Google Street View

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco-PE) deflagrou, na sexta-feira (16), a Operação Conexão Cuiabá, com objetivo de desarticular atividades de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro por organização criminosa com atuação em cidades do Nordeste de Centro-Oeste do país.

As ações ocorreram nos municípios de Camaragibe, Carpina e São Lourenço da Mata, em Pernambuco, além de João Pessoa, na Paraíba. Segundo a Polícia Federal (PF), a investigação revelou que o grupo exercia forte influência em Camaragibe, com ramificações em São Lourenço da Mata, Recife e Carpina, além de conexões com Paraíba e Mato Grosso.

Durante a operação, duas mulheres foram presas em flagrante em Carpina. Com elas, a polícia apreendeu 78,11 kg de cocaína, 1,82 kg de maconha e um revólver. Elas passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões preventivas confirmadas.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Na capital paraibana, as buscas ocorreram na residência da companheira do principal investigado. Segundo a PF, foram apreendidos R$ 57.350 no imóvel, possivelmente proveniente de atividades ilícitas.

A organização é apontada como responsável por diversos homicídios motivados por disputas territoriais, vinganças e retaliações relacionadas ao tráfico.

A operação foi iniciada após a prisão do líder do grupo, em 2018, em Carpina, quando foi apreendida mais de uma tonelada de maconha.

A Ficco é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SAP-PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).