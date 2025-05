Compesa retoma parte do abastecimento no Grande Recife após chuvas

Chuvas comprometeram o abastecimento no Grande Recife /Foto: Jefferson RudyAgência Brasil

Com a trégua da chuva na Região Metropolitana neste sábado (17), a Compesa conseguiu retomar o abastecimento de água de vários bairros da Região Metropolitana do Recife. Das 41 unidades operacionais que estavam paralisadas na sexta-feira (16) devido à implantação do Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro, esse número foi reduzido para 18 no sábado.

Já os sistemas desativados devido à baixa qualidade da água dos mananciais, que na sexta-feira eram seis, baixaram para três. Com relação à situação de falta de energia, as cinco unidades inoperantes ontem já estão em pleno funcionamento hoje.

A Companhia informou que o retorno do abastecimento está sendo gradual e segue o calendário de cada área. Diante da previsão de fortes chuvas para os próximos dias, a Compesa adianta que poderá voltar a paralisar os sistemas de abastecimento, seja como medida preventiva para as áreas de morro, eventual falta de energia ou impossibilidade de tratamento da água bruta dos mananciais.

Áreas ainda sem abastecimento:

Jaboatão dos Guararapes (Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro):

Dois Carneiros



Monte Verde



Ibura



Socorro



Sucupira



Santana



Engenho Velho

Recife (Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro)

Alto José Bonifácio, Porto da Madeira, Fundão, Linha do Tiro, Sítio dos Pintos, Água Fria, Alto Santa Terezinha, Bomba do Hemetério, Beberibe, Alto Pascoal, Passarinho, Nova Descoberta, Apipucos, Macaxeira, Córrego do Jenipapo, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe e Dois Unidos.

Camaragibe (baixa qualidade da água do manancial)

Bairro de Vera Cruz

Além disso, o município de Itaquitinga, na Mata Norte, segue sem abastecimento por conta da baixa qualidade da água do manancial.