Apac faz alerta de chuvas moderadas a fortes para regiões do estado

Chuva causou transtornos no Recife /Nivaldo Fran/DP

O dia começou sem chuva, mas a previsão é mais temporal, a partir da noite deste sábado (17).



Por volta das 11h40, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), divulgou um novo alerta para o Grande Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco.



O aviso é de chuvas moderadas a fortes. Ele vale até domingo (18).



Explicação



Segundo a Apac, um canal de umidade formado pela influência da Frente Fria está se deslocando em direção ao setor de leste de Pernambuco e deverá deixar o tempo instável nos próximos dias.

“Este sistema poderá provocar chuvas, inicialmente na Mata Sul, a partir da noite de sábado (17/05), posteriormente nas demais regiões do Litoral (Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata) na categoria Moderada a Forte ao longo do domingo (18/05). O sistema meteorológico também deve levar chuvas até o Agreste com intensidade Moderada e pontualmente forte”, informou.



Transtornos

As chuvas desta semana provocaram mortes e transtornos no Grande Recife. Na quarta (14), duas pessoas morreram depois de levar choque em trailer, na Zona Sul do Recife.



Houve muitos alagamentos e deslizamentos de barreiras, mas sem vítimas. Em Jaboatão, na sexta (16), uma casa caiu e foi parar dentro do tio. A moradora escapou e ficou pendurada em uma laje.