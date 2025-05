Defesa Civil mobiliza equipes para avaliar imóveis que pegaram fogo

Fogo atingiu lojas no Centro/Redes Sociais

A Defesa Civil do Recife informou, neste sábado (17), que mobilizou uma equipe para iniciar as vistorias no imóvel que pegou fogo, na noite de sexta (16), no bairro de São José, no Centro.



Ainda segundo a prefeitura, a vistoria acontecerá “tão logo o trabalho de rescaldo do incêndio seja concluído pelo Corpo de Bombeiros”.



Ainda neste sábado, a área no entorno dos imóveis que pegaram fogo foi isolada.



Seis imóveis que ficam do lado da Fin Festa, foco original do fogo, estão sem acesso.



No início da manhã, os bombeiros informaram que o incêndio atingiu três estabelecimentos comerciais.



Segundo a corporação, o fogo atingiu mais duas lojas, além do prédio onde já funcionou o Cinema Glória, na Rua das Calçadas, no bairro de São José.



“Foram enviadas ao local 12 viaturas dos bombeiros com equipes, que combateram as chamas em três estabelecimentos”, afirmou a nota.



Por volta das 8h30, os bombeiros disseram que estavam fazendo o rescaldo no local do incêndio.

“No local também se encontram a Neonergia, a Polícia Militar de Pernambuco, a Guarda Municipal, carros-pipa”, observou o comunicado.