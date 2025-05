Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco reforça operações nas chuvas

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco divulgam orientações para a população durante o período de chuvas. Em caso de emergência, deve-se ligar para o 193./Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) ativou a Operação Inverno para atender as ocorrências decorrentes das fortes chuvas que atingiram o Recife e Região Metropolitana (RMR). Reforços operacionais já foram mobilizados e estarão distribuídos nas diversas unidades da Corporação na capital pernambucana, RMR e nas regiões da Mata Norte e Sul.

A operação tem o objetivo de garantir resposta mais rápida e eficiente às situações de risco advindas das condições meteorológicas. A instituição lembra que quem estiver em situação de emergência deve ligar rapidamente para o 193 e pedir socorro aos bombeiros.

Em caso de chuvas fortes, O CBMPE ainda destaca as seguintes orientações para a população em geral prevenir transtornos:

• Evitar sair de casa em dias de chuva forte;

• Caso esteja nas ruas, abrigue-se em locais elevados e cobertos, e mantenha distância de postes e fios soltos;

• Acompanhar as orientações da APAC e das Defesas Civis do estado e do seu município;

• Não passar por locais com grande acúmulo de água. Com essa prática, você pode evitar de ser levado pela correnteza, cair em bueiros abertos, sofrer descargas elétricas e também acidentes com materiais perfurocortantes;

• Se estiver de carro, não passe por locais alagados. O veículo também pode ser levado pela correnteza.