Chuvas comprometem abastecimento de 20 bairros da zona norte do Recife

Sistema Alto do Céu/Divulgação/Compesa

A Compesa suspendeu, no começo da tarde desta sexta (16), o abastecimento das áreas planas atendidas pelo Sistema Alto do Céu, afetando 20 bairros da zona norte do Recife. O motivo é a baixa qualidade da água bruta dos rios Utinga e Pitanga.

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana desde a quarta-feira (14) à noite deixaram os rios com a água inadequada para o tratamento, obrigando a suspensão do bombeamento para o reservatório do sistema.

A previsão é de que o abastecimento seja retomado neste sábado (17).

Confira os bairros que podem ser afetados:

Água Fria, Aflitos, Arruda, Beberibe, Bomba do Hemetério, Cajueiro, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Espinheiro, Fundão, Hipódromo, Jaqueira, Mangabeira, Parnamirim, Ponto de Parada, Porto da Madeira, Rosarinho, Tamarineira e Torreão.