Universidades suspendem aulas no Recife por causa das chuvas

Fortes chuvas atingem o Recife/Foto: Nivaldo Francisco/DP Foto

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais desta sexta-feira (16) no Campus Recife devido às fortes chuvas que têm atingido a capital pernambucana nos últimos dias.

A recomendação da instituição de ensino é que não sejam realizadas atividades avaliativas nos cursos de graduação, pós-graduação e Colégio de Aplicação.

Já para as atividades administrativas, a UFPE sugere o registro da ocorrência pertinente no SIGRH, pelos servidores técnico-administrativos.

A universidade ressaltou, ainda, a preservação dos serviços essenciais e o acesso a espaços físicos da instituição.

“A UFPE enfatiza que os integrantes de toda a comunidade acadêmica não devem se colocar em situação de risco em seus deslocamentos”, disse a instituição em comunicado.

A Universidade de Pernambuco (UPE) também suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas na tarde e noite desta sexta. “Os serviços essenciais da instituição, como os atendimentos de saúde, estão mantidos”, declarou.

Já a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais nos turnos da tarde e noite, afirmando que continuará avaliando a situação meteorológica e divulgará um comunicado sobre as atividades do sábado (17) até o final da tarde.

“Em relação às atividades acadêmicas, recomenda-se que as aulas presenciais sejam substituídas por estudos dirigidos, atividades de pesquisa, aulas síncronas e outras metodologias ativas, a fim de garantir o vínculo acadêmico, o cumprimento dos conteúdos programáticos e dos dias letivos. O registro de presença dos estudantes deverá ocorrer por meio da entrega das atividades propostas”, disse.

“Contamos com o compromisso de todos para garantir a continuidade das atividades acadêmicas. Pensemos também nas pessoas que estão sofrendo com o impacto dessas chuvas e manifestemos nossa solidariedade e auxílio”, acrescentou.