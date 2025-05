Pernambuco permanece em alerta com possibilidade de mais chuvas até sexta (16)

A previsão da Apac é que as chuvas permaneçam no litoral de forma moderada

Recife registrou mais de 70 pontos de alagamento/Foto: Marina Torres/DP Foto

Após enfrentar fortes chuvas entre quarta-feira (14) e quinta-feira (15), o litoral de Pernambuco pode voltar a registrar novas pancadas entre a noite desta quinta e a manhã da sexta-feira (16).

De acordo com a previsão meteorológica da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), ainda há instabilidades atmosféricas e umidade concentrada no litoral do Estado, o que favorece a ocorrência de chuvas de intensidade moderada, podendo ser pontualmente fortes.

As localidades mais propensas a esse novo episódio de instabilidade são a Região Metropolitana do Recife, a Mata Norte e a Mata Sul. A população dessas áreas deve permanecer atenta, principalmente em locais de risco, onde há possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra.

A Defesa Civil recomenda que moradores evitem áreas alagadas e sigam os alertas emitidos pelas autoridades.

De acordo com o balanço do governo do estado, duas pessoas morreram em área alagada no Recife, houve um deslizamento de terra sem vítimas no Cabo de Santo Agostinho e 16 pessoas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, em quatro ações realizadas em Olinda e na capital pernambucana.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os maiores acumulados de chuvas em Pernambuco foram registrados entre a Zona da Mata e a Região Metropolitana do Recife, onde 11 municípios receberam mais de 100 milímetros. Jaboatão dos Guararapes, com 166 mm, e Recife, com 160 mm, foram as cidades mais atingidas.