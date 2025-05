Apac renova o alerta atenção para chuvas no estado de PE

Recife e Região Metropolitana enfretam fortes chuvas/Foto: Rafael Vieira/DP

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) renovou para esta sexta-feira (16), o estado de observação do acúmulo de chuva na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Sul. Paulista foi a cidade mais afetada pela chuva nas últimas 24 horas.

O alerta amarelo indica que o estado deve receber um aglomerado de cerca de 20 a 30 milímetros (mm) de chuva por hora, ou até 50 mm durante todo o dia.

Nas últimas 24 horas, com o início do inverno, a costa de Pernambuco sofreu com as fortes chuvas que caíram sobre grande parte da região. Em dados liberados pela Apac — Agência de Águas e Climas — a cidade de paulista, foi quem mais sofreu com as chuvas, recebendo um acúmulo de 88,2 mm no dia.

Outros municípios também afetados foram: Olinda com 74.3mm, Recife com 52,8 mm, Tamandaré com cerca de 45,5 mm e São José da Coroa Grande com 45 mm.