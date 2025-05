Temporal causa acidentes, deslizamentos e prejudica abastecimento

Motoristas enfrentaram dificuldades por conta dos alagamentos/Foto: Marina Torres/DP Foto

As intensas chuvas que atingiram o Grande Recife entre quarta-feira (14) e quinta-feira (15) provocaram uma série de transtornos para a população. Deslizamentos de barreiras, acidentes de trânsito, veículos danificados, alagamentos em residências, interrupções no fornecimento de energia elétrica, falta d’água e insegurança para circular nas ruas foram algumas das consequências.

De acordo com a previsão meteorológica, a expectativa é que as chuvas sigam com intensidade moderada a pontualmente forte até sexta-feira (16).

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco realizou quatro operações de resgate em Olinda e no Recife, salvando 16 pessoas em situações de risco. Além disso, a Região Metropolitana registrou ao menos cinco ocorrências de deslizamentos de barreira.

Um dos casos ocorreu na Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, onde a lama invadiu duas casas interditadas desde 2015, após um deslizamento que vitimou duas pessoas.

A Prefeitura do Recife informou, em nota, que equipes da Autarquia de Urbanização (URB) e da Autarquia de Limpeza e Manutenção Urbana (Emlurb) foram acionadas para atuar na área. A obra de contenção da barreira está prevista para ser concluída em 2026.

A capital pernambucana, por meio do Centro de Operações do Recife (COP), registrou um volume de chuvas de 167 mm no pluviômetro do Torreão, representando 58% da média histórica para o mês de maio, que é de 286 mm.

Durante o período, a Defesa Civil do Recife recebeu 104 solicitações, entre pedidos de vistoria e instalação de lonas. Também foram registradas 29 quedas de árvores, das quais 23 já foram atendidas e as demais estão em andamento. Sete pontos de alagamento foram identificados.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, três deslizamentos foram registrados nos bairros de Zumbi do Pacheco e Sucupira, sem vítimas fatais. A Defesa Civil contabilizou 200 mm de chuva nas últimas 24 horas e 127 ocorrências, a maioria relacionada à solicitação de lonas plásticas. Além disso, ocorreram 11 deslizamentos de barreiras, localizados em Zumbi do Pacheco (4), Sucupira (4), Vila Rica (1), Muribeca (1) e Socorro (1), todos sem vítimas.

Olinda

Em Olinda, a Secretaria Executiva de Defesa Civil atendeu 29 ocorrências, incluindo 19 solicitações para instalação de lonas plásticas, seis quedas de árvores e um deslizamento de barreira sem vítimas. O deslizamento atingiu parcialmente uma residência na Estrada da Mirueira, no Alto Sol Nascente.

Paulista

A Defesa Civil de Paulista registrou 28 ocorrências relacionadas às chuvas, sendo 11 delas referentes à colocação de lonas plásticas em áreas de risco nos bairros de Mirueira, Vila Torres Galvão, Jardim Paulista Alto e Baixo, e Arthur Lundgren II.

Além disso, foram realizadas vistorias preventivas em bairros como Janga, Fragoso, Pau Amarelo, Arthur Lundgren I e II, Jardim Maranguape, Maranguape I e Nobre. As equipes também atuaram no corte de uma árvore no Janga e na inspeção de um poste inclinado em Fragoso, com risco de queda.

Camaragibe

Em Camaragibe, a Defesa Civil registrou 12 ocorrências desde o início das chuvas até as 15h desta quinta-feira (15). Foram contabilizados sete deslizamentos de barreira, três quedas de muros e dois cortes de árvores. No bairro de Céu Azul, a queda de um muro irregular resultou na interdição de uma residência, desalojando um morador.

Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou 158 ligações consideradas válidas. A capital pernambucana contabilizou 59 registros de atendimento, resultando no envio de 38 ambulâncias. Um sinistro de trânsito envolvendo motocicleta foi registrado.

Já na Região Metropolitana, o número de ocorrências foi maior, 91. Foram feitos 45 envios de ambulâncias e contabilizados três sinistros de trânsito envolvendo motocicletas. Nenhuma morte foi notificada.

Previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de bandeira laranja, indicando risco de chuvas intensas com acumulados de até 100 mm, abrangendo 31 municípios da Região Metropolitana do Recife e áreas da Mata Norte e Sul.

A novidade no boletim atualizado foi a inclusão da bandeira amarela, que alerta para o risco potencial de chuvas com até 50 mm, ampliando a área de alerta para 75 cidades, incluindo algumas do Agreste. O aviso segue válido até o final da sexta-feira.

Apesar da previsão de chuvas, o Consórcio Pernambuco Universitas, composto pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade de Pernambuco (UPE) e Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e Centro Universitário Frassinetti do Recife (UNIFAFIRE), anunciou a retomada das atividades acadêmicas e administrativas a partir desta sexta.

As aulas da rede municipal de ensino do Recife e os serviços municipais não essenciais serão retomados. Já as aulas na rede municipal de ensino de Olinda permanecerão suspensas.