Escolas municipais e estaduais suspendem aulas por causa das chuvas

As suspensões ocorrem por conta da continuidade das fortes chuvas que caem sobre a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata

Chuvas na Região Metropolitana do Recife/Reprodução

Devido a intensidade e continuidade das chuvas que vem caindo no na cidade desde a quarta-feira (14), o Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Recife (PCR) decidiram por suspender as aulas das escolas municipais e estaduais na região Metropolitana do Recife e zona da mata nesta quinta-feira (15).

Os informes das suspensões foram postadas nas redes sociais da prefeitura do Recife e do Estado de Pernambuco.

Outros municípios que suspenderam as aulas nas redes estaduais e municipais foram Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Camaragibe. Até o momento, as aulas de Jaboatão dos Guararapes estão suspensas neste primeiro período da manhã.

Nota na Íntegra

Estado de Pernambuco

Em virtude das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata desde o final da tarde desta quarta-feira (14), a secretaria de Educação informa que as aulas estão suspensas nesta quinta-feira (15).

Prefeitura do Recife

Devido à continuidade das chuvas na cidade, as aulas presenciais nas escolas, creches e unidades da rede municipal de ensino foram suspensas no turno da manhã. Também estão suspensas as atividades e atendimentos não essenciais da Prefeitura do Recife.

A população deve ficar atenta aos nossos canais digitais, que serão constantemente atualizados com informações sobre a situação.